Milan, accelerata Botman. Kessie nei pensieri della Juventus / News

La partita straordinaria contro la Lazio in Coppa Italia è ancora davanti agli occhi di tutti. Il Milan ha annientato gli uomini di Maurizio Sarri e ha staccato il pass per la semifinale contro l'Inter. Notizie importanti anche sul calciomercato: si registra un'accelerata convinta per Sven Botman del Lille, che potrebbe non essere l'unico acquisto in difesa. Intanto la Juventus pensa seriamente a Franck Kessie per l'estate a parametro zero. Questo e molto altro nelle Top News di questa mattina!