Milan e Borussia Monchengladbach contro l’Inter: l’ironia social (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Scambio di battute social tra Milan e Borussia Monchengladbach: i tedeschi, oggi a San Siro per la sfida contro l’Inter in Champions League, hanno preso in giro i nerazzurri postando una foto di San Siro.

“Cielo rosso su San Siro questa mattina. Probabilmente non il colore che i nostri ospiti speravano”.

La risposta del Milan è arrivata dopo qualche ora: “I veri colori di Milano”. L’ironia social, divertente, tra club: sempre nel rispetto reciproco. I post che ci piacciono, e che ci fa piacere condividere.

