Milan, Bonera potrebbe tornare al Villarreal come direttore sportivo

ULTIME NEWS MILAN – L’edizione odierna de ‘La Repubblica’ riporta un’indiscrezione proveniente dalla Spagna che riguarda Daniele Bonera, ritornato al Milan quest’anno come membro dello staff tecnico. Secondo quanto riferisce ‘Mediterraneo’, dunque, Bonera potrebbe ritornare al Villarreal, squadra in cui è finita la sua carriera calcistica, per assumere il ruolo di direttore sportivo del club visto il trasferimento di Pablo Ortellis al Maiorca. Intanto ecco un’intervista di Kakà e Ancelotti sullo Scudetto vinto dal Milan nel 2004, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓