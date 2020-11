Milan, Bonera: “Calhanoglu? Il suo apporto va oltre il normale”

Milan, Bonera elogia Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo un post-lockdown brillante, le prestazioni di Hakan Calhanoglu sono calate leggermente forse anche a causa delle voci di mercato che lo riguardano. Non la pensa così Daniele Bonera che, ai microfoni di ‘DAZN’, è stato chiarissimo per quanto riguarda il rendimento del turco: “Ci sono momenti della stagione in cui calci due volte e fai tre gol, oggi Calhanoglu invece ha preso palo. È una situazione che esercitiamo spesso, ma l’apporto che dà Calha è qualcosa che va oltre il normale. Siamo soddisfatti del suo rendimento, al di là dei gol”. Queste le dichiarazioni integrali di Daniele Bonera >>>