Milan-Bologna, centesima gara in Serie A per Simon Kjaer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri sera in occasione di Milan-Bologna, Simon Kjaer ha disputato la sua centesima gara in Serie A. Il centrale danese, anche ieri positivo nella vittoria rossonera, ha raggiunto il traguardo dopo aver vestito in Italia le maglie di Palermo, Roma, Atalanta e Milan. Kjaer ha da poco firmato il nuovo contratto coi rossoneri dopo che è stato riscattato dal Milan per 3,5 milioni dal Siviglia. QUESTE LE SUE PAROLE RILASCIATE IERI PROPRIO SUL RISCATTO DEL MILAN>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓