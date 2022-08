Milan-Bologna, boom di vendite: si va verso il sold-out | PM News

Nuovo impegno casalingo per il Milan, che ospiterà il Bologna a San Siro domani sera: previsto il sold-out anche per la terza giornata

Nuovo impegno casalingo per il Milan, che ospiterà il Bologna a San Siro domani sera: previsto il sold-out anche per la terza giornata di Serie A. Attesi 70mila spettatori allo stadio 'Giuseppe Meazza'. I tifosi rossoneri non fanno mai mancare il loro apporto. Saranno, invece, circa 500 i sostenitori felsinei, che seguiranno la squadra di Mihajlovic nella difficile trasferta.