Milan-Bologna, entusiasmo alle stelle: venduti 60 mila biglietti | PM News

Mancano pochi giorni a Milan-Bologna, partita valida per la 31^ giornata di Serie A. San Siro sarà vestito a festa: le ultime news

Dopo la sosta per le nazionali, il campionato è pronto a ripartire. Il Milan affronterà il Bologna nel match valido per la 31^ giornata di Serie A. I rossoneri devono difendere il primo posto in classifica e lo faranno in un San Siro vestito a festa. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, sono già stati venduti 60 mila biglietti. I tifosi del Milan, che non hanno mai abbandonato la loro squadra anche nei momenti difficili, meritano adesso di sostenerla in questo rush finale che può dare una soddisfazione importante dopo alcuni anni di magra.