Milan-Bologna, Bennacer: “Primo gol in Serie A e vittoria”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Al termine della gara vinta 5-1 contro il Bologna, Ismael Bennacer ha commentato il risultato su Instagram. “Primo gol in Serie A e vittoria”, le poche parole scritte dal regista algerino. L’ex Empoli non segnava da circa due anni, vale a dire dalla rete contro il Cesena in Serie B nella stagione 2017-2018.

