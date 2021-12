Milan, big tra le big: è la regina degli scontri diretti | Serie A News

Come viene riportato da Tuttosport, il Milan di Stefano Pioli è la regina degli scontri diretti, ma fatica contro le piccole

Come viene riportato da Tuttosport, il Milan è la regina degli scontri diretti. La squadra di Stefano Pioli, infatti è quella he ha fatto meglio contro le altre cinque “grandi sorelle” che occupano i primi posti della classifica di serie A. I rossoneri hanno perso solo con il Napoli e vinto contro Lazio, Atalanta e Roma e pareggiato con Juventus e Inter. In totale 11 punti contro i 10 dell'Inter di Inzaghi.