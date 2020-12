Milan, Biasin: “Rinnovo Donnarumma? Con Raiola le parole contano poco”

Biasin fa il punto in casa Milan e il rinnovo di Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Sul sito Tuttomercatoweb.com, il giornalista di ‘Libero’ Fabrizio Biasin ha parlato del momento del Milan, toccando diversi argomenti.

“Anche il Milan non può fare a meno di Ibra, in teoria. La sensazione è che, però, Ibra sia in campo anche quando non c’è. Contro la Fiorentina immaginavamo molte più difficoltà per i rossoneri. E invece no, si sono persino divertiti. Ibra assisteva da fuori, dentro andava in scena un match praticamente perfetto. Da un anno all’altro hanno cambiato tutti faccia: da Kessié a Calabria, da Calhanoglu al magazziniere. E allora è giusto insistere anche su Pioli, capace di portare a casa 8 vittorie e 3 pari nelle 11 partite senza il suo “faro”. Provateci voi.

Ps. Ora tocca Donnarumma: a parole ha già rinnovato, ma le parole con Raiola contano poco”.

