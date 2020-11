Milan, Biasin: “Pioli? E’ semplice. Non si autonomina Maestro” | News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il giornalista Fabrizio Biasin, nel suo pezzo scritto per tuttomercatoweb.com, ha sottolineato il grande lavoro che sta svolgendo Stefano Pioli.

“Ibrahimovic è molto forte. E questa è una primizia. Ma c’è una cosa ancor più originale da aggiungere: Pioli è molto bravo. E sapete perché? Perché è semplice. Sapete dove fa giocare i terzini? Nel ruolo dei terzini. E i centrocampisti? A centrocampo. E gli esterni? Non ci crederete, in fascia. E non dice una parola di troppo. E non si auto-nomina “Maestro”. Non gliene fotte. Ce ne fossero come lui”.

