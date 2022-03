Milan, Biasin: “Meriterebbe di essere primissimo per quanto è successo”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dei meriti di un Milan primo in classifica in Serie A. Anzi, meriterebbe di essere ancora più in alto

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dei meriti di un Milan primo in classifica in Serie A. Anzi, i rossoneri meriterebbero di essere ancora più in alto. Queste le dichiarazioni nel suo editoriale scritto per 'TuttoMercatoWeb': “Il Milan è primo in classifica e per quello che è successo quest’anno meriterebbe di essere primissimo. È un dato di fatto non tanto legato a quel che è accaduto all’Olimpico granata l’altra sera, semmai ai punti tolti ai rossoneri per l’errore in Milan-Spezia: quello non è “Interpretabile” (“beh, magari poi la partita sarebbe finita diversamente…”), si tratta a tutti gli effetti di punti conquistati e tolti all’attuale capoclassifica. E questo no, non si può omettere”. Intanto il Milan pensa a un nuovo centrocampista. Il nome