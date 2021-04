Milan, Bergomi: “Prima della Samp poteva mettere pressione all’Inter. Ora…”

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e opinionista di 'Sky Sport', ha parlato del Milan e della corsa scudetto. Queste le dichiarazioni

Milan ancora in corsa per lo scudetto oppure bisogna puntare 'solo' alla Champions League? Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e opinionista di 'Sky Sport', ha espresso la propria opinione al riguardo: "L’ultima giornata ha cambiato le prospettive delle squadre che sono dietro all’Inter. Prendiamo al Milan: prima della Samp poteva pensare di metter pressione ai nerazzurri. Ora la testa dei rossoneri è solo alla Champions. Ecco perché abbiamo visto Antonio Conte sorridere dopo Bologna". Intanto Milik lascerà la Francia a fine stagione: Milan in corsa