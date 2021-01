Milan, Beretta: “Ibra e Mandzukic? Ecco perché possono giocare insieme”

Milan, Beretta su Ibra e Mandzukic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mario Beretta, ex coordinatore del settore giovanile del Milan, ha parlato così della convivenza tra Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Ibra e Mandzukic possono giocare benissimo insieme perché Mandzukic, come abbiamo visto anche nella Juventus, ha giocato sia con Higuain che con Ronaldo. Mandzukic è molto bravo tatticamente e ad attaccare l’area. E’ un ottimo acquisto per il Milan che con questi due vecchietti possono trovare grande forza. E’ chiaro che Ibrahimovic adesso ha un raggio di azione diverso. Ha un modo diverso di giocare, restando più vicino all’area anche perché alla sua età è giusto che dosi le forze”. Mercato Milan – Asse con il Real Madrid, ipotesi scambio? Le ultime >>>