Milan, Bennacer si è allenato a Milanello. Rinnovo Theo vicinissimo / News

Olivier Giroud e Sandro Tonali hanno rilasciato due belle interviste in cui offrono spunti importanti. Ismael Bennacer si è allenato già stamattina a Milanello dopo il rientro dalla Coppa d'Africa. Rimane sempre in primo piano la ricerca del difensore centrale, con Sven Botman e Eric Bailly che rappresentano i principali obiettivi sul calciomercato. Attenzione al rinnovo di Theo Hernandez, che è sempre più vicino. Infine Stefano Pioli ha un dubbio di formazione in vista della gara di Serie A contro la Juventus. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!