Milan, ecco il vero Bennacer. L’algerino vuole tornare a essere decisivo

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è entrato molto bene contro la Juventus. L'algerino può essere molto utile nel derby

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Ismael Bennacer . Il centrocampista è entrato molto bene contro la Juventus e dunque Pioli può sorridere. L'algerino contro i bianconeri è subentrato a Brahim Diaz , andando ad affiancare Tonali (con Krunic sulla trequarti) nel migliore dei modi. L'ex Empoli ha lanciato dei segnali importanti in vista del proseguo della stagione.

Ciò però che fa felice Pioli è la voglia di Milan di Bennacer. Ricordiamo infatti che il centrocampista ha giocato giovedì 20 in Coppa D'Africa, perdendo 3-1 contro la Costa d'Avorio dell'amico Kessie, ma già nella notte ha preso un volo per allenarsi la mattina seguente a Milanello. L'algerino non ha voluto staccare la spina dopo la Coppa D'Africa e la partita contro la Juventus, giocata al meglio, lo testimonia. Ora, con dieci giorni di allenamenti alle spalle, Bennacer può giocare titolare nel derby. La speranza è che il suo 2022 assomigli tanto al 2020.