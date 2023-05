Milan, ansia per Bennacer: l’algerino è uscito dallo stadio in stampelle

Ansia in casa Milan per le condizioni di Ismael Bennacer, con l'algerino che uscito dallo stadio in stampelle

Nel corso del primo tempo di Milan-Inter, il tecnico del Diavolo Stefano Pioli era stato costretto a fare il primo cambio. Ismael Bennacer, infatti, zoppicava vistosamente e non ce la faceva a proseguire. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' c'è apprensione in casa rossonera, in quanto l'algerino sarebbe uscito dallo stadio 'San Siro' in stampelle. Previsti per la giornata di domani gli esami strumentali. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>