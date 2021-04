Milan-Benevento, Pioli: “La nostra posizione reale sarà quella finale”

Domani c'è Milan-Benevento e Pioli in conferenza stampa ha parlato di chi sta già dicendo che questa è la reale dimensione dei rossoneri.

Mancano cinque partite e domani si giocherà Milan-Benevento, mentre oggi ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, come di consueto alla vigilia di un match. Il tecnico rossonero è stato interrogato sul fatto che secondo molti sia questo il reale valore del Milan e non quello della prima parte di campionato, che era invece un'eccezione, e sul calo delle sue squadre nella seconda parte di stagione. Ecco la sua risposta: "Nessun commento in particolare, se non che la realtà saranno i giudizi a fine campionato. Sarà determinante il nostro piazzamento. Quanti punti faremo e quante vittorie faremo da qui alla fine. Se arriveremo nelle prime quattro saranno solo commenti positivi, altrimenti saranno negativi per quanto di buono abbiamo fatto e la flessione che abbiamo avuto. Solo noi e la Roma abbiamo giocato così tanto e avete visto cosa è successo alla Roma ieri. Non mi interessano i commenti, né mi turbano i commenti sulla reale posizione del Milan. Noi vogliamo arrivare nelle prime quattro. Idem quelli sulla mia seconda stagione. Se faremo più punti e saremo nelle prime quattro sarà positiva, altrimenti no. Ho fiducia nei miei giocatori e voglio che domani dia il massimo". Intanto Pioli è pronto ad inserire una sorpresa contro il Benevento: ecco la probabile formazione.