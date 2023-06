Milan, esordio con la nazionale maggiore del Belgio per Vranck

(fonte:acmilnan.com) - Una notte da ricordare per Aster Vranckx: il centrocampista rossonero classe 2002 è entrato nei 15 minuti finali di Belgio-Austria 1-1, al posto di Mangala, coronando il sogno di esordire con la nazionale maggiore del suo paese. Aster era stato inizialmente convocato con l'U21 belga, salvo poi ricevere la chiamata del CT Domenico Tedesco dopo l'infortunio di Kevin de Bruyne. Nella stessa partita, valida per le qualificazioni a Euro 2024, non è stato impiegato Alexis Saelemaekers. Solo panchina per Rafael Leão nella vittoria del Portogallo per 3-0 sulla Bosnia, che non ha schierato Rade Krunić per un problema fisico. Fodé Ballo-Touré non è sceso in campo in Benin-Senegal 1-1. LEGGI ANCHE: Fuori De Ketelaere? Ecco chi potrebbe arrivare