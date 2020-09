Milan, Bazzani: “La conferma di Ibrahimovic è stata molto importante”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Bazzani, ex attaccante di Serie A, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della squadra di Stefano Pioli.

Le parole di Bazzani

“Il Milan è stato completamente a due facce, nel post lockdown i rossoneri hanno trovato la consapevolezza nei propri mezzi. Penso che i rossoneri possano proseguire su questa strada, ma è chiaro che oggi tutti si aspettano qualcosa, un po’ più di pressione ce l’avrà. La conferma di Ibrahimovic in tal senso è stata molto importante, può far crescere i giovani anche in allenamento, quando sei giovane qualche pausa fisiologica ci sta, con Ibra questo viene meno. E’ un rinforzo ulteriore per il lavoro di Pioli”.

ANCHE CRESPO PARLA DI MILAN >>>