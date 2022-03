Milan, Baresi: “Scudetto? Dobbiamo essere ambiziosi e giocarcela”

Franco Baresi, vicepresidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'ANSA relative alla stretta attualità rossonera

Franco Baresi, vicepresidente del Milan, ha lanciato una collezione di NFT. Le opere sono state realizzate dall'artista digitale Panenous. Baresi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni all'ANSA: "Il Milan è cresciuto tanto negli ultimi due anni. C'è un bel gruppo, un bell'ambiente. Dai giocatori, allo staff tecnico, alla proprietà, ai dirigenti, tutti stanno dando un bel segnale. Scudetto? Dobbiamo essere ambiziosi, possiamo giocarcela fino alla fine. Il Milan non deve guardare in casa degli altri. Dobbiamo dare il massimo, fare il massimo e non avere rimpianti"