Milan, Baresi in Cina: quattro giorni di eventi tra Shanghai e Pechino

Le parole di Baresi alla vigilia della partenza per la Cina

Il vicepresidente onorario Franco Baresi ha commentato: "La passione della Cina per il Milan è davvero notevole, ed è un onore per me far parte di questo incredibile viaggio, promuovere il mio libro e rafforzare ulteriormente il legame tra i rossoneri e i nostri devoti tifosi cinesi. Insieme, celebriamo un bellissimo legame che trascende i confini e le culture".