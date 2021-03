Milan, Baresi: “Elliott sta investendo tanto, vogliamo la Champions”

Milan, Baresi su Elliott e non solo

Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, ha parlato della proprietà rossonera e degli obiettivi per il futuro. Queste le dichiarazioni ai microfoni del 'Times': "Non essere competitivi in Serie A e in Europa è stato strano. Il calcio è fatto di cicli. Veniamo da anni molto difficili. Ci sono stati alcuni cambiamenti nella proprietà che non hanno aiutato. Ora abbiamo nuovi proprietari che stanno davvero investendo nella squadra. Il campionato stesso sta tornando ai livelli precedenti. Il fatto che Inter e Milan siano in testa alla Serie A è una buona cosa per il calcio italiano. È un processo graduale, c'è un progetto importante in corso. Siamo più competitivi di prima e l'obiettivo è arrivare in Champions. Dobbiamo pensare in grande. Stiamo crescendo e migliorando continuamente".