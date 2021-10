Milan, ballottaggio Scudetto con il Napoli: le pagelle

La classifica è ancora molto corta, ma ci sono due squadre che sicuramente hanno attirato di più l'attenzione, ovvero Milan e Napoli. I partenopei sono reduci da sette vittorie di fila, che non possono essere un caso, così come non lo sono sei vittorie e un pareggio. Il Napoli non sembra destinato a lottare solo per la Champions, mentre il Milan è ormai molto più che una squadra con risorse. Le rivali sono avvisate, Milan e Napoli fanno sul serio. Il campionato è solo all'inizio, ma oggi hanno qualcosa più delle altre. L'unica che regge il passo, a fatica comuque viste le difficoltà, è l'Inter. Le altre sono dietro. Un anno fa, dopo 7 giornate, il Napoli era secondo con 15 punti alle spalle del Milan che ne aveva 17. Sei punti in più per gli azzurri, due in più per i rossoneri. L’unica differenza al momento sta negli scontri diretti, con il Milan che ne ha giocati tre (Lazio, Juve e Atalanta), vinti due e pareggiato uno, il Napoli solo uno, vinto, con la Juve. Lo scontro diretto tra Milan e Napoli sarà invece solo a metà dicembre, in casa dei rossoneri. Il CorSport ha dunque disegnato la sfida come un ballottaggio vero e proprio, con il pagellone dei vari reparti. Eccolo.