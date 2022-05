Milan, Baiocco: “Per lo Scudetto è un passo avanti, ma di pochissimo”

11 Mar 2001: Davide Baiocco of Perugia between Alexandre Amaral and Moreno Torricelli of Fiorentina during a Serie A 22th Round League match between Perugia and Fiorentina, played at the Renato Curi stadium, Perugia. Giampiero Sposito / GRAZIA NERIDIGITAL CAMERA Mandatory Credit: Grazia Neri/ALLSPORT