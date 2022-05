Milan, Bagni: “Se vince mi arrabbio, Napoli e nerazzurri sono superiori”

Bagni, che ha giocato in azzurro e nerazzurro, ha parlato del Milan e del fatto che i rossoneri sono primi in classifica a tre dalla fine.

Mancano tre giornate alla fine e il Milan è primo in classifica, a 7 punti dallo Scudetto, e di questo ha parlato Salvatore Bagni, che ha giocato nel Napoli e dall'altra parte di Milano, dicendosi molto deluso. Ecco le sue parole a Radio Marte: "Mertens ha ragione, questo era l'anno dello Scudetto e la delusione che ha vissuto da dentro è vera, lui è il più deluso di tutti. Bisogna dire le cose come stanno e il campionato l'abbiamo perso perché ci è mancato qualcosa. La mentalità è fondamentale, altrimenti, devono spiegarmi cosa è mancato quest'anno. Se vincesse il Milan sarei arrabbiato perché noi siamo superiori a loto e se Mertens dice che è più deluso adesso che in quel famoso campionato dei 91 punti dobbiamo crederci".