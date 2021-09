Milan, Baggio: “Oggi ho una vita semplice, aro la terra”

Baggio, ex giocatore del Milan e non solo, ha parlato di come sta trascorrendo la vita dopo il ritiro. Ecco le sue dichiarazioni.

Stefano Bressi

È stato un fuoriclasse in campo anche con la maglia del Milan, il grande Roberto Baggio, ma continua a esserlo anche fuori. L'ex numero 10, il Divin Codino, amato universalmente, dopo il ritiro è sparito dai radar. Ha deciso di non esporsi troppo, di non partecipare stabilmente a programmi TV o di continuare nel mondo del calcio. Umilmente, si è ritirato a fare una vita semplice. Ai microfoni Mediaset, ha parlato di come se la passi attualmente: "La mia è una vita semplice oggi, mi occupo di arare la terra. Il calcio è stata la cosa più importante della mia vita. Adesso ho trovato dell'altro, bisogna rinnovarsi e avere sempre nuovi obiettivi nella vita, impegnandosi al massimo". Segui live Juventus-Milan, con la cronaca del match in diretta >>>