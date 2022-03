Milan, autoscuola scudetto: alcuni giocatori hanno già vinto

Il Milan, squadra molto giovane, sta lottando per lo scudetto, ma ci sono già dei giocatori che sanno come si vince

Il Milan , come viene sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, si sta giocando lo scudetto . A nove giornate dalla fine la squadra rossonera è al primo posto in classifica. Stiamo parlando di una squadra giovane, ma allo stesso tempo anche matura, visto che al suo interno ha dei giocatori che sanno cosa significa vincere.

Il primo nome non può che essere quello di Zlatan Ibrahimovic. Lui c'era nel 2011, cioè quando i rossoneri hanno vinto l'ultimo scudetto. Campione anche in Spagna con il Barcellona e in Francia con il Psg. Un professionista esemplare, che ancora oggi dà il massimo per raggiungere nuovi obiettivi.