Milan, auguri al baby talento Daniel Maldini che oggi compie 19 anni

19esimo compleanno di Daniel Maldini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Compie oggi 19 anni Daniel Maldini. Daniel, come tutti ben sappiamo, è figlio di Paolo e nipote dell’indimenticato Cesare.

Nato a Milano, Daniel Maldini è cresciuto nelle giovanili, fino ad arrivare in prima squadra, dove ormai gioca stabilmente. Nonostante la sua giovane età, il piccolo Maldini ha debuttato con i “grandi” nella passata stagioni, e nella nuova, sta cercando di ritagliarsi più spazio possibile per mettersi in mostra.

Il talento c’è, deve solo crescere e fare esperienza. Daniel è un trequartista dai piedi buoni e rapido con la palla al piede. La redazione di PianetaMilan gli augura un buon compleanno.

