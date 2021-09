Milan-Atletico Madrid, Ibra lascia Milanello in anticipo: assenza confermata

Zlatan Ibrahimovic lascia Milanello prima dell'allenamento. Confermata la sua assenza in Milan-Atletico Madrid di Champions League

Confermate le sensazioni della vigilia su Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' lo svedese ha lasciato il centro sportivo di Milanello prima dell'inizio dell'allenamento, programmato per le ore 15:30. Le condizioni di Ibra sono in miglioramento, ma ancora non gli permettono di ritornare nella lista dei convocati. Niente Milan-Atletico Madrid per lui: assenza confermata per l'attacco rossonero. Domani Milan-Atlético Madrid: le parole di Pioli e Brahim in conferenza >>>