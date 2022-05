Milan-Atalanta, Saelemaekers raggiunge quota 100 presenze in rossonero

Milan-Atalanta, partita valida per la 37^ giornata di Serie A, permette ad Alexis Saelemaekers di toccare quota 100 presenze in rossonero

Alexis Saelemaekers , esterno del Milan, ha affrontato qualche difficoltà in più ne corso di questa stagione. Dopo un inizio da titolare, Stefano Pioli gli ha spesso preferito Junior Messias in quel ruolo. Il belga, però, rimane un giocatore sempre importante e strategico.

In occasione di Milan-Atalanta, partita valida per la 37^ giornata di Serie A, il numero 56 ha raggiunto il prestigioso traguardo delle 100 presenze in maglia rossonera. Continua a seguire con noi il live testuale di Milan-Atalanta