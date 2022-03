Milan, Asensio non è incedibile. Sconto Diaz e nuova idea sul vice Theo

Negli ultimi giorni sta tenendo banco la questione Nuovo Stadio fuori da Milano: il sindaco Giuseppe Sala ha fatto il punto della situazione. Intanto il Milan si registra sempre più in risalita dal lato finanziario, con una crescita dei ricavi importante nel primo semestre della stagione 201-2022. Sul calciomercato attenzione al riscatto anticipato con scontro di Brahim Diaz, alla non incedibilità di Marco Asensio e alla nuova stuzzicante idea per il vice Theo Hernandez. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!