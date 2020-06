Milan arrabbiato con Rebic, ma il croato non verrà multato

MILAN NEWS – E’ durata poco meno di un quarto d’ora la partita di Ante Rebic in Coppa Italia. Dopo l’errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo, il croato si è reso protagonista di un intervento killer ai danni di Danilo. La sua espulsione ha pesantemente influenzato il prosieguo della gara, con i rossoneri che non hanno mai impensierito Gianluigi Buffon. Dopo l’episodio Rebic si è scusato con la squadra; gesto apprezzato, ma che non cancella l’arrabbiatura del Milan. Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb’, però, il club rossonero non comminerà nessuna multa al suo giocatore.

