Milan, Aronica sulla manata di Ibra: “Se ci fosse stato il Var…”

Aronica parla della manata di Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Chi ricorda Milan-Napoli del 5 febbraio 2012? Una partita che, più che per il risultato, è passata alla storia per una nota manata di Zlatan Ibrahimovic nei confronti di Salvatore Aronica. L’ex difensore partenopeo, ai microfoni di ‘Sportitalia’, è ritornato su quell’avvenimento. Queste le sue parole: “Ibrahimovic? Nulla da dirgli perché è un campione straordinario che fa ancora la differenza. Io so di essere stato un difensore un po’ cattivello, ma sono cose che nel calcio ci stanno. Con il Var sarebbe più difficile per i difensori di un tempo“.

INFORTUNIO CALHANOGLU, ECCO QUANDO IL TURCO TORNERA’ IN CAMPO >>>