Milan, ancora arbitri: la rabbia di società, Pioli e tifosi non si placa

Il Milan, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è molto arrabbiato per quanto successo con Bennacer nella gara con l'Inter

Ancora una volta il Milan è stato danneggiato dagli arbitri. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il simbolo della rabbia rossonera è Stefano Pioli, che, dopo aver visto l'episodio del gol di Bennacer, si toglie il microfono e se ne va, lasciando a metà l'intervista televisiva. Si è raggiunto una sorta di punto di non ritorno, così come hanno spiegato sui social: "Hanno fatto inc..... Pioli, abbiamo detto tutto"

Il Milan è uscito danneggiato dagli arbitri in tutte le competizioni che ha partecipato. Per quanto riguarda la Serie A, così come scrive la rosea, ce ne sono tre. "Uno: il gol di Kessie contro il Napoli, annullato per un fuorigioco di Giroud “sdraiato” sotto Juan Jesus e considerato in offside attivo (il Napoli vince 1-0). Due: il gol di Messias allo Spezia, annullato dall’arbitro Serra che aveva fischiato un fallo di Bastoni su Rebic senza concedere il vantaggio rossonero. Tre: la rete di Udogie, sempre a San Siro, che regala l’1-1 all’Udinese". In Champions League la partita contro l'Atletico Madrid è stata condizionata dall'espulsione di Kessie e in Coppa Italia il gol annullato a Bennacer.

Secondo i vertici arbitrali la decisione di Mariani di annullare il gol non può essere considerato un vero errore, ma è anche vero che il gol poteva essere convalidato, così come pensa Gianluca Rocchi, designatore della Can A e B. Sarebbe stato preferibile un silent-check per gestire la situazione e non far andare l'arbitro Mariani al VAR. Questo fa capire come non ci sia ancora uniformità soprattutto nella valutazione del fuorigioco attivo/passivo. Il tutto verrà discusso, ma il Milan continua a subire situazioni dubbie.

