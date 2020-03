Milan, anche Sartori è in corsa per il ruolo di DS: le ipotesi

CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito dai colleghi di Telelombardia e Top Calcio 24, anche Giovanni Sartori – attuale direttore sportivo dell’Atalanta – è in corsa per ricoprire lo stesso ruolo al Milan per la prossima stagione.

In quest’ottica, il percorso da DS di Frederic Massara nel club di via Aldo Rossi è ormai giunto al capolinea. Oltre a Sartori, anche il nigeriano Michael Emenalo è uno dei candidati a diventare il prossimo direttore sportivo del Milan.

Per quanto riguarda la permanenza in squadra di Zlatan Ibrahimovic, la situazione è in stallo. Per saperne di più continua a leggere >>

