Milan, anche oggi personalizzato per Ibrahimovic e Kjaer

MILAN NEWS – Oggi la squadra è tornata subito al lavoro dopo il pareggio di ieri. Obiettivo: preparare al meglio la partita di domenica, quando Stefano Pioli e i tifosi del Milan si augurano di ritrovare in campo Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer. Per l’attaccante svedese classe 1981 c’è cauto ottimismo, mentre più difficile la presenza del danese classe 1989. Secondo quanto riferisce Sky, però, entrambi oggi hanno ancora svolto lavoro personalizzato a Milanello. La giornata chiave per capire se potranno essere della partita sarà però quella di domani, quando Pioli proverà la formazione per la prima volta, in vista del match di domenica a Reggio Emilia.

