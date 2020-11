Milan, Ancelotti: “Ibra immortale. Lo volevo al Napoli? Chiedetelo a lui…”

Milan, Ancelotti su Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Carlo Ancelotti, nel corso di ‘Tiki Taka’, ha speso parole al miele per Zlatan Ibrahimovic. L’ex allenatore del Milan ha poi dribblato un suo interesse ai tempi del Napoli. Le sue parole: “Quando è andato a giocare in America ho pensato che fosse ai saluti finali. E invece faceva gol in tutte le partite. Ora è tornato in Italia, pensavo fosse la fine e invece anche qui fa gol ogni domenica. È immortale, come Cristiano Ronaldo. Continuare a giocare è facile ma loro non giocano e basta, segnano sempre e fare sempre gol non è così semplice. Volevo Ibra al Napoli? Chiedetelo a lui…”.

