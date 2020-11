Milan, Amoruso: “Rafael Leao? Devastante. Difficile tenergli testa” | News

Ultime Notizie Milan News: Amoruso esalta Rafael Leao

MILAN NEWS – L’ex giocatore Lorenzo Amoruso, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan. Ecco cosa ha detto.

"Rafael Leao è migliorato tantissimo, si è adattato al calcio italiano e riesce a fare la differenza, creano superiorità numerica. Ogni volta che prende palla dà l'impressione di poter creare qualcosa. Anche i suoi compagni secondo me se ne sono resi conto. Sulla fascia è devastante, è difficile tenergli testa vista la sua velocità".