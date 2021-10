Milan, Amoruso: “Non vedo l’ora di vedere Ibrahimovic insieme a Giroud”

L'ex attaccante Nicola Amoruso, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato di Ibrahimovic e Giroud, attaccanti del Milan

L'ex Nicola Amoruso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Amoruso ha parlato della coppia d'attacco del Milan composta da Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud: "Il Milan è secondo senza Ibra. Il lavoro della società e di Pioli è stato molto intelligente. Ibra ha dato fiducia a tutta la squadra quando è arrivato. Quest'anno Pioli sta dando ancora più certezze ai suoi giocatori. Il Milan è una squadra che si diverte in campo. Il valore aggiunto di quest'anno sarà Ibra, che non vedo l'ora di vedere insieme a Giroud. Non vorrei essere un difensore quando giocheranno insieme. Tanti giovani stanno crescendo, come Tonali per esempio, e i nuovi si stanno integrando benissimo, questo vuole dire che tutto sta funzionando al meglio".