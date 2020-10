Milan, Ambrosini: “Tonali? Ha una caratteristica da giocatore di alto livello”

Ambrosini elogia Tonali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo un inizio di stagione complicato, Sandro Tonali, in Milan-Sparta Praga, ha messo in mostra le sue vere qualità. Personalità e tecnica al servizio della squadra per Stefano Pioli, che finalmente può iniziare a godersi l’acquisto più oneroso dell’ultimo mercato. Una prestazione che non è sfuggita a Massimo Ambrosini. L’ex centrocampista del Milan ha parlato così del classe 2000 negli studi di ‘Sky Sport’: “Mi è sembrato essere più libero, sia fisicamente sia mentalmente. Ha un modo di calciare il pallone da giocatore di livello. E’ sicuramente un calciatore che si è liberato dalle pressioni, anche la gamba era più sciolta”.

