Milan, Ambrosini: “Bennacer è sempre lucido nella gestione del pallone”

Ambrosini, ex capitano del Milan, ha parlato di Bennacer, uno dei giocatori chiave in questo periodo della stagione. Ecco le sue parole.

È stato capitano del Milan, con cui ha vinto tutto, Massimo Ambrosini, ma ora a centrocampo nei rossoneri c'è Ismael Bennacer, algerino classe 1997 che sta facendo benissimo. Il numero 4 ieri ha deciso la partita con un gran gol e ha fornito l'ennesima prestazione di spessore. Ai microfoni di DAZN, l'ex capitano ha parlato così del rossonero: "Bennacer è un giocatore ritrovato in tutto. Copre tantissimo campo, è sempre lucido nella gestione della palla. Theo Hernandez ha giocato spesso dentro al campo, non è la prima volta che Pioli chiede questo movimento ai suoi terzini. E anche Calabria spesso ha lavorato in mezzo al campo, questo lo fanno per liberare gli attaccanti esterni".