Milan, altra prova convincente di Pobega. Il giudizio della Gazzetta

Tommaso Pobega, giocatore del Milan in prestito al Torino, ha disputato un'ottima gara contro il Sassuolo. Il giudizio Gazzetta

Un'altra ottima prova per Tommaso Pobega, calciatore del Milan in prestito al Torino. Il centrocampista, in gol contro la Salernitana, è partito titolare nel match di ieri tra Sassuolo e Torino. I granata hanno vinto nel secondo tempo grazie alle rete di Pjaca. 3 punti meritati per la squadra di Ivan Juric, che è stata nettamente più pericolosa di quella di Dionisi per tutta la partita.