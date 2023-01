Milan, oggi niente allenamento: ma mezza squadra è a Milanello

Giorno di riposo per il Milan dopo il k.o. interno contro il Sassuolo. A Milanello, però, si sono presentati tanti calciatori per allenarsi

Nonostante questo, secondo quanto riferito da 'Sky Sport', oggi comunque mezza squadra si è presentata nel centro sportivo rossonero a Milanello per allenarsi. Nel gruppo del giocatori del Milan, infatti, c'è la vivida consapevolezza che bisognerà fare molto di più per uscire dalla crisi in cui è piombato. Sacchi sicuro: "Ecco le cause del crollo del Milan" >>>