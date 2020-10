Milan, allenamento mattutino a Milanello: dirigenza presente | News

Maldini e Massara vicini alla squadra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nemmeno il tempo di gioire per la vittoria contro lo Sparta Praga, avvenuta ieri sera in Europa League, che il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per l’allenamento odierno. Testa già all’Udinese, lunch match della 6^ giornata di Serie A. L’obiettivo è quello di recuperare le forze il prima possibile per continuare la striscia positiva e rimanere in testa alla classifica. Importante anche la presenza della dirigenza, che fa sentire la sua presenza costante alla squadra. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, infatti, la parte sportiva, composta da Paolo Maldini e Frederic Massara, ha assistito alla seduta odierna.

