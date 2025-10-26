Dopo il pareggio amaro contro il Pisa , finito 2-2 grazie ad un gol nel finale di gara di Zachary Athekame , Massimiliano Allegri può sorridere (in parte). L'allenatore livornese, grandissimo appassionato di cavalli, festeggia il trionfo della sua Star of Life dell'Alma Racing , che ha vinto il Criterium Femminile nel pomeriggio di oggi sui 1500 metri, gara riservata alle sole cavalle di due anni, svoltasi all'Ippodromo Capannelle di Roma. L'allenatore rossonero ha, perciò ricevuto una grandissima soddisfazione.

Milan, grande soddisfazione per Allegri

Il nuovo e recente acquisto dell'allenatore del Milan, dopo due quarti posti in Inghilterra, è riuscita a conquistare la posizione più alta in Italia. La vittoria, inizialmente messa in discussione per un ondeggiamento, è stata successivamente confermata dagli ufficiali di gara. Al secondo posto si posiziona Cotaystar e al terzo posto Queen Martina. Niente da fare per Monade Daydream, che si posiziona solamente al quarto.