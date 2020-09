Milan, Alexandre Pato compie 31 anni: tantissimi auguri ‘Papero’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alexandre Rodrigues da Silva, meglio conosciuto come Pato, festeggia oggi il suo 31esimo compleanno.

Nato in Brasile a Pato Branco il 2 settembre 1989, Pato arrivò al Milan nell’estate 2007 quando era ancora minorenne. Debuttò in rossonero a gennaio 2008, non appena venne ufficialmente tesserato. In totale per Pato 150 partite giocate con il Milan e 63 gol messi a segno. Il suo palmares parla di 1 Scudetto e 1 Supercoppa italiana. L’ex ‘Papero’ rossonero sarebbe potuto diventare un campione, ma nel corso della sua carriera, si è perso per strada. Attualmente è tornato a giocare in patria, nel San Paolo, squadra che lanciò anche Ricardo Kakà ai primi anni 2000. La redazione di PianetaMilan augura a Pato di passare un felice compleanno.

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓