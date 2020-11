Milan, Albertini: “Sacchi e Rijkaard, vi racconto un aneddoto” / News

Milan, Albertini racconta Sacchi e Rijkaard

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, ha raccontato un aneddoto ai tempi rossoneri che riguarda Sacchi e Rijkaard. Le parole ai microfoni di ‘Milan TV’: “Franck l’ho avuto come compagno di squadra. Tutte le volte il giorno dopo la partita Sacchi chiedeva alla squadra come avesse visto la partita. Di solito si partiva prima dal capitano Baresi, poi parlavano Ancelotti e Tassotti, e infine parlava Rijkaard che rispondeva sempre “Sono d’accordo con i miei compagni”. Un giorno Sacchi partì proprio da lui che rispose così: “Sono d’accordo con quello che diranno i miei compagni”.

