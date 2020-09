Milan, Albertini: “Daniel Maldini? Ha grande talento. Bisogna insistere”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, nell’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Daniel Maldini. Il figlio di Paolo si sta mettendo in luce in questo precampionato con la squadra di Stefano Pioli (in gol nell’amichevole contro il Monza).

Le parole di Albertini

“Ha grande talento. All’estero con giocatori così si insiste, li si mette alla prova quando si fa sul serio. Pioli è un bravo allenatore e adesso può lavorare con tranquillità, anche sui giovanissimi. È una situazione affascinante: chi non si augura di vedere un altro Maldini protagonista, alla terza generazione?”

LE PAROLE DI COMMISSO SU CHIESA >>>

UN GIOCATORE VERSO LA CESSIONE >>>