Milan, Agostinelli: “Una sorpresa, ha fatto bene anche senza Ibra”

Milan, Agostinelli sui rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In pochi si aspettavano un inizio di stagione simile per il Milan. Primato in campionato e in Europa League con una sola sconfitta contro il Lille. Dopo un buon vantaggio di 5 punti in Serie A, i rossoneri hanno subìto una piccola flessione data dai tanti infortuni. La squadra di Stefano Pioli, però, rimane una sorpresa. E’ questo il pensiero dell’allenatore Andrea Agostinelli che, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato così: “Il Milan è stata una grandissima sorpresa, anche senza Ibrahimovic ha fatto delle grandissime partite“. Calciomercato Milan – Duello con la Juve per il bomber del futuro. VAI ALLA NOTIZIA >>>